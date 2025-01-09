Россиянин выстрелил в соседа по коммунальной квартире из ружья

В Архангельске мужчина выстрелил в соседа по коммуналке из ружья

В Архангельске пьяный местный житель выстрелил в дверь своего соседа по коммунальной квартире из ружья. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 9 января в коммуналке, которая находится на Садовой улице. Ранее судимый 33-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения выстрелил в своего 64-летнего соседа через дверь. Сообщается, что злоумышленник сделал это в связи с личной неприязнью.

Пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь, пожилого мужчину удалось спасти. Ему провели операцию, сейчас он находится в медицинском учреждении. Подробной информации о его состоянии не поступало.

Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам задержали подозреваемого. Мужчину планируют поместить под арест. Прочие детали и обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются.

Ранее россиянин выстрелил в голову собутыльнику из-за обвинения в избиении приятеля.