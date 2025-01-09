Россиянин выстрелил в голову собутыльнику из-за обвинения в избиении приятеля

В Красноярском крае мужчина поссорился с приятелем и выстрелил ему в голову

В Абанском районе Красноярского края местный житель поссорился со знакомым и выстрелил ему в голову, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, сельчанин приехал в гости к своему 53-летнему приятелю. Мужчины распивали алкогольные напитки. В какой-то момент между собутыльниками возникла ссора — хозяин дома обвинил гостя в том, что тот в новогоднюю ночь избил их общего знакомого. Мужчины подрались, после чего гость уехал домой.

Затаив обиду, фигурант взял имевшийся у него пистолет и в ночь на 2 января вернулся в дом к потерпевшему. В это время мужчина находился в доме один, между приятелями снова вспыхнула ссора, обвиняемый достал пистолет и выстрелил своему оппоненту в голову. После совершения преступления злоумышленник скрылся и избавился от оружия.

Спасти раненого не удалось. Подозреваемого в нападении задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее красноярец напал на знакомого с ножом после ссоры в новогоднюю ночь.