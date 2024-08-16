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Россиянина оштрафовали на 200 тыс. рублей за шутку о бомбе в рюкзаке

Пошутивший о бомбе на борту самолета житель Башкирии заплатит крупный штраф

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Башкирии наказали мужчину, который пошутил о бомбе на борту самолета. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов республики.

Инцидент, из-за которого на 41-летнего жителя Ишимбая было заведено уголовное дело, произошел на борту воздушного судна, собиравшегося вылетать из Уфы в Когалым.

Самолет уже находился на рулежной дорожке, когда стюардесса предложила одному из пассажиров свою помощь с размещением рюкзака. В ответ он сказал: «Осторожно, может там взрывчатка» и засмеялся.

Из-за неуместной шутки самолет вернулся на стоянку. Затем на борт поднялись полицейские и сотрудники специализированных служб аэропорта, которые занялись повторным досмотром салона, пассажиров и их багажа.

Шутника задержали и обвинили в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве в самолете. Подсудимый признал вину и попросил учесть все смягчающие наказание обстоятельства. В итоге мужчина получил штрафа и теперь обязан заплатить 200 тыс. рублей в доход государства.

Ранее хабаровчанин получил пять лет колонии за то, что 18 раз «минировал» аэропорт.

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