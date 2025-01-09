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«К марту резко схлынет»: россиян призвали не паниковать из-за метапневмовируса

Иммунолог Крючков: к марту метапневмовирус резко схлынет в Китае и России
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Максим Захаров/РИА Новости

Рост заболеваемости метапневмовирусом во всем мире наблюдается серьезный, но происходит это на фоне сезонности. К середине марта ситуация улучшится, пообещал в беседе с НСН кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

По мнению врача, в марте вирус должен «резко схлынуть» в Китае, России, Казахстане.

«Я бы отдельно по поводу метапневмовируса сейчас не паниковал. В ближайшее время, надеюсь, поступит более внятная информация из Китая, может быть, из тех стран, где уже тоже есть случаи заражения. Но пока характер именно пандемического состояния не подтверждается», — заверил иммунолог.

В целом речь идет о таком же ОРВИ, имеющем сезонный характер и довольно узкий период распространения, считает Крючков. Самая большая активность у таких вирусов приходится на вторую половину зимы и начало весны. Вирус не круглогодичный, однако в ближайшее время врачам предстоит понять, как сильно мутировали ранее известные штаммы метапневмовируса, заключил эксперт.

Напомним, новая вспышка заболеваемости метапневмовирусом человека или HMPV произошла в Китае. У ослабленных пациентов может перерасти в пневмонию и привести к летальному исходу. В Пекине уверяют, что ничего страшного не происходит, однако в соцсетях распространяются видео и фото переполненных больниц, случаи заболевания фиксируются в Казахстане. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее эпидемиолог назвал отличия метапневмовируса от ОРВИ.

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