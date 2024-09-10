Японца арестовали за то, что он 100 раз в день звонил жене и молчал в трубку

В Японии арестовали мужчину, который по 100 раз в день звонил своей жене и просто молчал в трубку, пишет Sora News.

Как пишут СМИ, женщина начала получать звонки на свой телефон с неизвестного номера. При этом человек на другом конце провода просто молчал и тяжело дышал в трубку. Дошло до того, что японка получала 100 таких звонков в день.

В итоге женщина обратилась в полицию за помощью. В ходе расследования выяснилось, что тем самым телефонным хулиганом был муж японки. Он был арестован и обвинен в преследовании человека. Сам японец объяснил свой поступок тем, что молчаливыми звонками хотел выразить жене свою любовь.

«Я люблю свою жену и звонил ей, ничего не говоря», — признался он.

Полицейские добавили, что это первый похожий инцидент в их карьере.

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