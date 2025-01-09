В Калининградской области у мужчины, пытавшегося тушить пожар, случился инфаркт

У жителя Калининградской области случился инфаркт, пока он тушил пожар

У мужчины случился инфаркт при тушении пожара в Краснознаменском районе Калининградской области. Об этом сообщает «Клопс».

По данным источника, ЧП произошло в канун Рождества в поселке Садовое. Дом 62-летнего мужчины загорелся около 18:00 6 января, и хозяин принялся тушить огонь.

При этом местный житель надышался дымом, переволновался и вскоре почувствовал ухудшение самочувствия. Он стал жаловаться на головокружение, слабость и боль в груди.

Тогда жена пострадавшего вызвала скорую, прибывшие медики диагностировали у него острый инфаркт миокарда и отравление окисью углерода. Мужчину госпитализировали.

Ранее в Нижнекамске спасли мужчину после 10 остановок сердца.