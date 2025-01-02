Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Петербуржец напал на супругу при маленьком сыне за час до Нового года

РЕН ТВ: в Петербурге мужчина напал на жену за час до Нового года, ее спас сын
close
Depositphotos

В Петербурге мужчина напал на свою супругу при маленьком сыне за час до Нового года. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент произошел 31 декабря за один час до наступления Нового года. Мужчина напал на свою жену из-за произошедшего между ними конфликта, нанес ей несколько ударов руками по голове и сдавил шею руками прямо на глазах у маленького сына. Ребенок позвонил в полицию и сообщил о происходящем.

В результате пострадавшую госпитализировали. Врачи диагностировали у нее перелом нижней челюсти и хрящей гортани, а также закрытую черепно-мозговую травму и характерные следы на шее. Состояние женщины оценили как тяжелое.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия. Супруга пострадавшей задержали.

Ранее в Саратовской области муж напал с ножом на жену-пенсионерку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами