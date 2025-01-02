Петербуржец напал на супругу при маленьком сыне за час до Нового года

РЕН ТВ: в Петербурге мужчина напал на жену за час до Нового года, ее спас сын

В Петербурге мужчина напал на свою супругу при маленьком сыне за час до Нового года. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент произошел 31 декабря за один час до наступления Нового года. Мужчина напал на свою жену из-за произошедшего между ними конфликта, нанес ей несколько ударов руками по голове и сдавил шею руками прямо на глазах у маленького сына. Ребенок позвонил в полицию и сообщил о происходящем.

В результате пострадавшую госпитализировали. Врачи диагностировали у нее перелом нижней челюсти и хрящей гортани, а также закрытую черепно-мозговую травму и характерные следы на шее. Состояние женщины оценили как тяжелое.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия. Супруга пострадавшей задержали.

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