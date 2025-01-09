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В Москве раскрыли сеть притонов, работавших под вывесками массажных салонов

В Москве полиция раскрыла притоны, работавшие под вывесками массажных салонов

В Москве правоохранительные органы раскрыли сеть притонов, которые маскировались под массажные салоны. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Сотрудники 2-го Специального полка полиции ГУ МВД России при поддержке бойцов СОБР столичной Росгвардии задержали предполагаемого организатора преступной деятельности, ранее судимого за аналогичные преступления 38-летнего местного жителя, а также семь его сообщников. Женщины, которые находились в притонах, работавших под вывеской салонов, отрицают, что причастны к занятию проституцией.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституции». Фигурантам уже предъявили обвинение, они находятся под подпиской о невыезде.

Также правоохранители ликвидировали кол-центр «фирмы», который координировал работу притонов и принимал заказы. Он располагался в Иванове.

Ранее в Москве полиция ликвидировала 70 притонов, в которых работали нелегалы.

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