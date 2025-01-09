Психолог рассказала, как вернуться к работе после праздников

После новогодних праздников важно прежде всего наладить режим сна, чтобы вернуться к работе. Об этом «Пятому каналу» рассказала психолог Ольга Алмазова.

По ее словам, стоит также больше гулять и двигаться, наладить питание и составить рабочие планы на оставшиеся дни января. В список дел она советует включать только самое важное, чтобы успеть выполнить все задачи и избежать стресса.

«Также очень важно находить, за что себя похвалить. Потому что, когда вы не успеваете что-то сделать, планы какие-то встали из-за новогодних праздников, вы начинаете себя ругать за непродуктивность, то вы начинаете из-за этого переживать, расстраиваться, испытывать негативные эмоции», — добавила Алмазова.

Эксперт рынка НТИ «Хелснет», директор Центра психологии СамГМУ Елена Мазанкина до этого говорила, что первый рабочий день после новогодних праздников важно начинать с обмена впечатлениями в беседе с коллегами. Это позволит создать дружелюбную атмосферу, влиться в команду, объяснила она. После такого разговора о прошедших праздниках можно обсуждать рабочие задачи.

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