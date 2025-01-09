Россиянам рассказали, каких вирусов стоит остерегаться после новогодних каникул

После новогодних каникул россиянам стоит остерегаться «птичьего гриппа» и метапневмонии. Об этом в интервью kp.ru рассказал доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, заразиться таким гриппом можно от домашней птицы, например, кур. Он уточнил, что эта угроза стоит на первом месте. На втором находится метапневмония. Академик также уточнил, что в группе риска находятся дети.

«Действительно, вступая в новый рабочий год, мы должны более прицельно понаблюдать за этим новым вирусом. Ну, не за новым вирусом, а за вирусом метапневмонии в структуре заболеваемости в нашей стране», — сказал Онищенко.

2 января в Роспотребнадзоре сообщили, что в России зафиксирован рост характерных для зимнего периода острых респираторных вирусных инфекций, например вируса A(H1N1)2009, который может привести к возникновению тяжелых последствий. По данным ведомства, указанный вирус чаще других вызывает тяжелое течение заболевания и приводит к легочным осложнениям.

Ранее родителям объяснили, как отличить пневмонию от гриппа у детей.