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Двое полицейских избили беззащитного мужчину ногами и дубинкой

В Германии полицейские избили лежащего на земле мужчину и ударили его бутылкой

В Германи полицейские избили беззащитного мужчину, сообщает Bild.

Инцидент, записанный на камеру очевидцем, произошел еще в конце декабря прошлого года в Бергхайме. Как рассказала таблоиду местная жительница, в утреннее время она услышал, как на улице разгорается конфликт, и подошла к окну.

«Я увидела нападение полицейских. Я никогда не видела ничего настолько жестокого. Мужчина был беззащитен, у него не было оружия. Как полицейские могут так поступать? Это же не Америка!» — возмущается немка.

На кадрах видно, как двое полицейских спорят с мужчиной, который шатается и бурно жестикулирует. Внезапно один из офицеров выхватывает дубинку и со всей силы бьет его сбоку, а его напарник избивает пострадавшего ногами.

Мужчина падает на землю, но правоохранители продолжают наносить удары. Затем один из них разбивает о голову жертвы стеклянную бутылку, после этого стражи порядка окончательно обездвиживают мужчину, надавливая коленом на его спину.

Как сообщается, после этого пострадавший якобы провел ночь под стражей, он получил множество травм, в том числе рваную рану головы. В полиции уточнили, что в настоящее время оба офицера находятся под следствием, их обвиняют в нападении при исполнении служебных обязанностей.

Ранее россиянин обвинил полицейских в пытках.

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