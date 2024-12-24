Житель Приморья, откусивший у женщины часть носа, заплатит ей 1,3 млн рублей

В Приморье мужчина получил срок за то, что изуродовал женщину, укусив ее за нос

В Приморье вынесли приговор мужчине, который избил подругу и откусил ей часть носа. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Приморского края.

Инцидент произошел еще в августе 2022 года на лестничной клетке многоэтажного дома в поселке городского типа Пластун. В тот день местный житель поссорился со своей знакомой, с которой у него давно не складывались отношения.

В ходе конфликта он не менее пяти раз ударил женщину по голове, от чего она упала на пол в подъезде, а затем укусил потерпевшую за нос. В результате жертва потеряла кончик носа, ее здоровью был причинен тяжкий вред, выразившийся в неизгладимом обезображивании лица.

Районный суд в городе Терней признал нападавшего виновным в умышленном причинении тяжкого вреда и приговорил его к трем годам исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденный должен заплатить потерпевшей более 1,3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

На днях сочинец выбил глаз своей экс-возлюбленной гаечным ключом. Пара рассталась, но мужчина не захотел отпускать любимую. Несколько месяцев он преследовал женщину и угрожал ей и ее 11-летнему сыну. Весной бывший жестоко избил потерпевшую, но тогда полиция не стала возбуждать уголовное дело.

Ранее суд оставил на свободе россиянина, который избил женщину поленом «в воспитательных целях».