Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Житель Приморья, откусивший у женщины часть носа, заплатит ей 1,3 млн рублей

В Приморье мужчина получил срок за то, что изуродовал женщину, укусив ее за нос
close
Freepik.com

В Приморье вынесли приговор мужчине, который избил подругу и откусил ей часть носа. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Приморского края.

Инцидент произошел еще в августе 2022 года на лестничной клетке многоэтажного дома в поселке городского типа Пластун. В тот день местный житель поссорился со своей знакомой, с которой у него давно не складывались отношения.

В ходе конфликта он не менее пяти раз ударил женщину по голове, от чего она упала на пол в подъезде, а затем укусил потерпевшую за нос. В результате жертва потеряла кончик носа, ее здоровью был причинен тяжкий вред, выразившийся в неизгладимом обезображивании лица.

Районный суд в городе Терней признал нападавшего виновным в умышленном причинении тяжкого вреда и приговорил его к трем годам исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденный должен заплатить потерпевшей более 1,3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

На днях сочинец выбил глаз своей экс-возлюбленной гаечным ключом. Пара рассталась, но мужчина не захотел отпускать любимую. Несколько месяцев он преследовал женщину и угрожал ей и ее 11-летнему сыну. Весной бывший жестоко избил потерпевшую, но тогда полиция не стала возбуждать уголовное дело.

Ранее суд оставил на свободе россиянина, который избил женщину поленом «в воспитательных целях».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами