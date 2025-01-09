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В Херсонской области задержали девушку по подозрению в передаче разведданных Украине

ФСБ задержала 18-летнюю жительницу Херсонщины за передачу разведданных Украине

В Херсонской области задержали 18-летнюю девушку по подозрению в сборе и передаче сведений о российских военных объектах украинской стороне. Об этом сообщили ТАСС в УФСБ по Херсонской области.

По данным ведомства, подозреваемая в апреле 2023 года передавала куратору из СБУ данные о местах дислокации Вооруженных сил РФ на территории Херсонской области. Против нее завели уголовное дело по статье «Госизмена».

Девушке избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

До этого задержанный по подозрению в госизмене мужчина признался на допросе ФСБ, что в мае 2024 года получил от военной разведки Украины задание собирать данные о нефтебазах в Подмосковье. По его словам, он осознавал, что собранные данные могли быть использованы Киевом против безопасности России.

В ФСБ сообщали, что мужчина по заданию куратора за денежное вознаграждение собирал и передавал фотографии топливно-энергетического комплекса, который расположен на территории Московской области.

Ранее в Москве арестовали двух безработных поджигателей электричек по делу о теракте.

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