Психолог объяснила, как справиться со страхом перемен

Людям, которые сталкиваются со страхом перемен в жизни, важно разобраться, чего именно они боятся. Об этом рассказала психолог, карьерный консультант Анна Мухина, передает Pravda.Ru.

Помимо этого, эксперт советует представить, что самое страшное уже произошло, чтобы найти реальные выходы из ситуации.

«Также можно посоветовать расписать риски. Взять листок бумаги и просто на него выписать, какие сложности видятся человеку в этом новом начинании. Если выписать это и посмотреть на каждую в отдельности, то придут в голову вполне себе реальные выходы», — добавила Мухина.

Чтобы легче добиться желаемого, психолог советует правильно ее определить и разбить на более мелкие задачи. Если постепенно выполнять каждую из них, можно плавно приблизиться к цели, заключила она.

Психолог с сервиса «Профи.ру» Эльнара Мустафина до этого рассказала «Газете.Ru», что в начале года многие пишут списки целей на будущее и часто делают это неправильно — в итоге они получают не четкие результаты, а лишнюю тревогу и разочарования. По ее словам, важно ставить реалистичные и достижимые цели и прописывать их детально.

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