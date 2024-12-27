Психолог объяснила, как правильно ставить для себя цели на 2025 год

В начале года многие пишут списки целей на будущее и часто делают это неправильно — в итоге они получают не четкие результаты, а лишнюю тревогу и разочарования. О том, как эффективно ставить цели на год, «Газете.Ru» рассказала Эльнара Мустафина, психолог с сервиса «Профи.ру».

Реалистичная цель — это цель, которую ты ставишь с учетом собственных возможностей и ограничений. Однако важно не только ставить реалистичные и достижимые цели, но и следовать определенным правилам и этапам.

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Эксперт разобрала это на конкретном примере

«Например, Анна хочет купить машину в 2025 году. Анна поставила себе задачу в этом году начать ездить за рулем. Это отличная цель, которая требует конкретных действий для ее достижения. Анна определилась с моделью, маркой, примерной суммой и начала отбирать шорт-лист. Вывод: надо ставить конкретную цель, чем больше деталей, тем лучше», — отметила она.

Второе правило — энтузиазм и интерес.

«У Анны было много материальных целей, но в приоритет она поставила именно вождение. Потому что это ее давняя мечта, ей нравится процесс и она понимает, как сильно облегчится ее жизнь — она сможет сама возить детей в школу, в любой момент съездить в магазин или на дачу и даже отправиться с подругами в автопутешествие. Конечно, такие бонусы только добавляют энтузиазма. То есть, лучше всего найти то, что вызывает у вас энтузиазм и неподдельный искренний интерес», — посоветовала психолог.

Третье — нужны аргументы.

«Помимо того, что Анна определилась с внешними критериями, Анна понимала главное — для чего ей машина. Это ее давняя мечта, возить детей в школу, в любой момент иметь возможность отправиться по магазинам или на дачу, и просто быть самостоятельной и мобильной. Надо понимать значимость покупки, точно знать, для чего тебе нужно достичь именно этой цели», — сказала эксперт.

Четвертое — достижимые задачи.

«Анна понимала свои возможности и поэтому не ставила себе задачу купить золотой Роллс-Ройс. Она выбрала автомобиль подходящий ей по цене — конечно, для того, чтоб его купить ей тоже придется постараться, но эта задача для нее выполнима, и поэтому к ней легче стремиться. Ставя цель, вы должны понимать, есть ли у вас время, ресурсы и информация для ее достижения. К тому же будьте честны с собой относительно того, сколько вы можете сделать, учитывая ваши повседневные обстоятельства», — подчеркнула психолог.

Пятое — ставьте ограничения.

«Анна в начале года написала большой список целей и там было все, о чем она мечтает. Но через пару месяцев она поняла, что большинство дел не выполнено, и их так много, что это дает ей ощущение тревоги: кажется, что ничего не успеется. По сути она только нервничала, но за что взяться сначала не знала, и погрязла в ежедневной рутине. Потом она решила сократить список и оставила там всего 10 целей, причем половина из них совсем не крупные. Так она перестала переживать, что ей надо столько всего успеть, и сняла с себя груз собственных ожиданий. Оставшиеся цели легко было начать — они были реальные и важные для нее. Иными словами, цель должна быть такая, которую реально завершить в поставленные сроки, чтобы не пришлось оттягивать дедлайны в попытках что-то успеть. К тому же не нужно ставить себе на год 120 целей — лучше, чтоб их было не больше десяти», — посоветовала Мустафина.

Помимо материальных и прагматических расчетов важно не забывать про эмоциональные факторы.

«Сначала Анна просто мечтала о машине и представляла синий Kia, но в голове всплывали только картинки чужого автомобиля и других хозяев. Поэтому мечта казалась от нее очень далекой и начинать двигаться к ней было слишком сложно. Но Анна много думала о покупке и представляла, как в морозное утро она идет к своему автомобилю, включает его, сидит в нем и пьет утренний кофе, пока машина прогреется, — это дало ей ощущение реальности цели и сильнее приблизило к ее осуществлению. То есть, надо держать в голове не только конкретные цифры, а представлять себя в момент, когда желание уже осуществилось. Думая о мечте, важно моделировать те эмоции и ощущения, которые вы испытаете в момент осуществления», — резюмировала психолог.

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