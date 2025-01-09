Тренер рассказал, какие упражнения подойдут для детской утренней зарядки

Упражнения из уроков физкультуры, например, махи руками и ногами, наклоны, приседания, отжимания, прыжки, подойдут для детской утренней зарядки. Об этом рассказал тренер по футболу Юрий Газзаев, передает Pravda.Ru.

По его словам, можно также выполнять координационные движения. Эксперт уточнил, что утренняя зарядка поможет детям быть спортивными и развитыми физически, а также улучшит настроение.

«Во время тренировки выделяется гормон счастья. Вы бы видели, как девочки играют в футбол! Это не женский вид спорта, но они занимаются с таким азартом и желанием», — заключил Газзаев.

Ученые из Университетского медицинского центра Гронингена (Нидерланды) до этого установили, что командные виды спорта развивают у детей самодисциплину и навыки принятия решений эффективнее, чем индивидуальные. Примерами командных видов спорта, которыми регулярно занимались участники исследования, были футбол и волейбол, к индивидуальным относились боевые искусства, плавание и гимнастика. Ученые предположили, что необходимость координировать свои действия с другими игроками помогает мозгу ребенка эффективно развиваться, а также учит детей быть ответственными и дисциплинированными.

Ранее тренер рассказал, как выбрать вид спорта для ребенка.