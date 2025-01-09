Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тренер рассказал, какие упражнения подойдут для детской утренней зарядки

Тренер Газзаев: прыжки и махи подойдут для детской утренней зарядки
close
Freepik.com

Упражнения из уроков физкультуры, например, махи руками и ногами, наклоны, приседания, отжимания, прыжки, подойдут для детской утренней зарядки. Об этом рассказал тренер по футболу Юрий Газзаев, передает Pravda.Ru.

По его словам, можно также выполнять координационные движения. Эксперт уточнил, что утренняя зарядка поможет детям быть спортивными и развитыми физически, а также улучшит настроение.

«Во время тренировки выделяется гормон счастья. Вы бы видели, как девочки играют в футбол! Это не женский вид спорта, но они занимаются с таким азартом и желанием», — заключил Газзаев.

Ученые из Университетского медицинского центра Гронингена (Нидерланды) до этого установили, что командные виды спорта развивают у детей самодисциплину и навыки принятия решений эффективнее, чем индивидуальные. Примерами командных видов спорта, которыми регулярно занимались участники исследования, были футбол и волейбол, к индивидуальным относились боевые искусства, плавание и гимнастика. Ученые предположили, что необходимость координировать свои действия с другими игроками помогает мозгу ребенка эффективно развиваться, а также учит детей быть ответственными и дисциплинированными.

Ранее тренер рассказал, как выбрать вид спорта для ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами