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Названы виды спорта, развивающие самоконтроль у детей

JAMA: футбол и волейбол эффективнее всего развивают исполнительные функции детей

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Shutterstock/Rawpixel.com

Ученые из Университетского медицинского центра Гронингена (Нидерланды) установили, что командные виды спорта (такие как футбол и волейбол) развивают у детей самодисциплину и навыки принятия решений эффективнее, чем индивидуальные. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

В ходе исследования, которое охватило почти 900 школьников в период с 2006 по 2017 год, ученые оценивали уровень физической активности и когнитивные способности детей в двух возрастных группах: пяти-шести лет и 10-11 лет. Примерами командных видов спорта, которыми регулярно занимались дети, были футбол и волейбол, а к индивидуальным относились боевые искусства, плавание и гимнастика.

Результаты показали, что умеренный уровень физической активности в раннем возрасте не оказывал значительного влияния на когнитивные способности в 11 лет. Однако дети, занимающиеся командными видами спорта в возрасте 10 и 11 лет, неизменно демонстрировали более высокие исполнительные функции. В эту группу входят мыслительные навыки, необходимые для самоорганизации, запоминания деталей, принятия решений и сохранения концентрации внимания.

Ученые предположили, что необходимость координировать свои действия с другими игроками помогает мозгу ребенка эффективно развиваться, а также учит детей быть ответственными и дисциплинированными. При работе в команде регулярно возникают неожиданные ситуации, которые обостряют критическое мышление.

Ранее ученые выяснили, как именно тренировки продлевают молодость.

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