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В тверской больнице умер отец, обвиняемый в убийстве четырех детей

Обвиняемый в убийстве четырех детей в Тверской области отец умер в больнице
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Shutterstock

В Тверской области мужчина, которого обвинили в убийстве четверых своих детей, умер в больнице. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

В больницу мужчина попал после попытки суицида после расправы над детьми.

Тела четверых детей с признаками насильственной смерти обнаружили в одном из частных домов в СНТ «Межурка» под Тверью, сообщили следователи. Все они из одной семьи. Девочке был год, старшему из убитых мальчиков — семь лет. Возбуждено уголовное дело.

Самого обвиняемого нашли на месте преступления и доставили без сознания в больницу, где подключили к аппарату ИВЛ. В медучреждении дежурили силовики.

Как писал Mash, причиной расправы над несовершеннолетними стала ревность убийцы к жене. Мужчина якобы решил, что та ему систематически изменяет, а младших детей родила от других мужчин.

Ранее тела маленьких брата и сестры обнаружили в ванне квартиры в российском регионе.

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