Тела маленьких брата и сестры обнаружили в ванне квартиры в российском регионе

В Котласе обнаружили тела маленьких брата и сестры в ванне

В городе Котласе в ванной квартиры обнаружили тела маленьких брата и сестры. Об этом сообщает прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

По информации ведомства, 28 декабря в ванной комнате квартиры по месту проживания обнаружили тела полуторагодовалого мальчика и трехлетней девочки. Известно, что дети воспитывались в полной семье, однако она состояла на учете в органах и учреждениях системы профилактики.

Прокуратура проводит проверку по факту гибели двух малолетних детей. По ее результатам дадут оценку эффективности работы субъектов профилактики с семьей, находящейся в социально опасном положении. Кроме того, органы предварительного расследования инициировали процессуальную проверку.

До этого СК показал видео работы следователя на месте гибели четырех детей под Тверью. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

Ранее стало известно, что отец, убивший четверых детей в Тверской области, мог быть под наркотиками.