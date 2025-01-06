Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сочи задержали блогера после стрельбы из машины

В Сочи задержали блогера Рената Пашаева
close
renatkooo/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Сочи был задержан блогер Ренат Пашаев. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».

Причиной задержания стала стрельба Пашаева в новогоднюю ночь в Москве. 1 января блогер записал ролик, в котором нецензурно высказывается о полицейских. Он заявлял, что готов заняться сексом со стражами порядка и их матерями. После этого мужчина несколько раз выстрелил из окна.

«Это вам кайф! Это мой Новый год, мои правила! <…> Мне плевать на их законы! У меня есть 100 баллов, они ничего не сделают!» — заявил блогер.

По данным Telegram-канала, полицейские задержали Пашаева в аэропорту в Сочи при попытке улететь из России. На блогера составили административные протоколы и завели уголовное дело по статье «Хулиганство».

3 января американский актер Руди Янгблад был арестован в Греции за неповиновение полиции и хранение оружия. Суд по ускоренной процедуре вынес актеру приговор. Янгблада приговорили к 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой на три года. Затем стало известно, что срок действия его визы истек, и он подлежит административной депортации.

Ранее российского актера задержали с кокаином в центре Москвы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами