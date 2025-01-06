В Сочи задержали блогера после стрельбы из машины

В Сочи был задержан блогер Ренат Пашаев. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».

Причиной задержания стала стрельба Пашаева в новогоднюю ночь в Москве. 1 января блогер записал ролик, в котором нецензурно высказывается о полицейских. Он заявлял, что готов заняться сексом со стражами порядка и их матерями. После этого мужчина несколько раз выстрелил из окна.

«Это вам кайф! Это мой Новый год, мои правила! <…> Мне плевать на их законы! У меня есть 100 баллов, они ничего не сделают!» — заявил блогер.

По данным Telegram-канала, полицейские задержали Пашаева в аэропорту в Сочи при попытке улететь из России. На блогера составили административные протоколы и завели уголовное дело по статье «Хулиганство».

3 января американский актер Руди Янгблад был арестован в Греции за неповиновение полиции и хранение оружия. Суд по ускоренной процедуре вынес актеру приговор. Янгблада приговорили к 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой на три года. Затем стало известно, что срок действия его визы истек, и он подлежит административной депортации.

Ранее российского актера задержали с кокаином в центре Москвы.