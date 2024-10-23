Топовый российский блогер скончалась в возрасте 98 лет

TikTok-блогер Баба Маша, которая набрала большую аудиторию, делясь рецептами, скончалась в возрасте 98 лет. Об этом сообщили в Telegram-канале блогера.

«Дорогие подписчики, к сожалению бабушка Маша сегодня умерла. Нет слов, как больно», — говорится в сообщении.

Аккаунты в социальных сетях женщине помогали развивать родственники — на протяжении трех лет она выкладывала в сеть рецепты простых в приготовлении вкусных блюд. Социальные сети Бабе Маше завела внучка, после того, как в 2017 году умер муж женщины — внучка предложила бабушке вести блог, чтобы не скучать по супругу, с которым она прожила 65 лет.

На своих каналах, например в TikTok, где у Бабы Маши набралось более трех миллионов подписчиков, женщина также рассказывала о своей юности, в том числе о трудных годах Великой Отечественной войны.

За несколько дней до смерти Баба Маша сообщила, что заболела и даже вызывала скорую помощь.

До этого спутник блогерши МотоТани заявил о пропаже видеокамеры после смертельного ДТП.

Ранее сообщалось, что тело мотоблогерши МотоТани готовят к отправке в Россию.