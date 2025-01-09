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Врач рассказала о пользе укрепления мышечного корсета

Врач Шестакова: укрепление мышечного корсета улучшит работу дыхательной системы
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photoDiod/Shutterstock/FOTODOM

Укрепление мышечного корсета позволит обеспечить стабильное положение позвоночника, таза и бедер. Об этом рассказала остеопат, врач-невролог Ангелина Шестакова, передает Pravda.Ru.

Она уточнила, что к системе мышечных тканей относятся мышцы брюшного пресса, некоторые мышцы спины, ягодичная группа и часть мышц бедра. По ее словам, их укрепление позволит сохранить правильное положение тела, улучшить работу дыхательной системы и помочь в профилактике артрозов, артритов и межпозвоночных грыж.

«Также человеку важна визуальная составляющая. Развитый мышечный корсет — это красивая осанка, тонкая талия и плоский живот», — отметила Шестакова.

Врач высшей категории, владелец медицинского центра «Свобода движения», мануальный терапевт Алексей Попов до этого рассказал «Газете.Ru», что в 90% случаев нарушение осанки — приобретенное качество. За осанкой стоит следить на протяжении всей жизни. От этого зависит не только здоровье позвоночника, но и всего организма. Головные и мышечные боли, заболевания дыхательной системы — нередкие последствия неправильной осанки, уточнял он.

Ранее ученые обнаружили новую опасность потери мышечной массы.

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