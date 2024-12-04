Ученые обнаружили новую опасность потери мышечной массы

Американские ученые из Медицинской школы Университета Джона Хопкинса в Балтиморе обнаружили, что утрата массы скелетных мышц может указывать на развитие деменции. Исследование представили на ежегодном собрании Радиологического общества Северной Америки (RSNA).

Скелетная мускулатура составляет около трети общей массы тела человека. Она соединена с костями и обеспечивает широкий диапазон движений. Люди постепенно утрачивают эти мышцы по мере старения.

В новом исследовании специалисты решили выяснить, связано ли истончение потери височной мышцы с повышенным риском развития деменции при болезни Альцгеймера.

Височная мышца расположена в голове и используется для движения нижней челюсти. Исследования показали, что толщина и площадь височной мышцы могут быть индикатором потери мышечной массы во всем теле.

Исследователи вручную сегментировали двустороннюю височную мышцу на снимках МРТ и вычислили суммарную площадь поперечного сечения этих мышц у группы добровольцев.

Как показал анализ, меньшая площадь поперечного сечения была связана с повышенным риском развития деменции при болезни Альцгеймера. Кроме того, снижение площади сечения коррелировала со снижением памяти, функциональной активности и структурных объемов мозга.

По словам ученых, раннее выявление потери мышечной массы с помощью томографии дает возможность бороться с проблемой с помощью тренировок и правильного питания.

Ранее исследователи нашли возможную причину развития тяжелых мышечных заболеваний.