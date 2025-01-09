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Россия опустилась в рейтинге паспортов мира

Henley Passport Index: Россия заняла 46-е место в мировом рейтинге паспортов
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МВД России/14.мвд.рф

Россия в 2025 году заняла 46-е место в рейтинге стран с наиболее «сильными» паспортами. Такие данные привели на сайте Henley Passport Index.

Это место россияне разделили с гражданами Турции и могут посещать 116 стран и территорий без получения визы. В июле 2024 года Россия смогла улучшить свои позиции, поднявшись с 51-го на 45-е место, но к началу 2025 года она потеряла одну позицию.

В лидерах рейтинга остался Сингапур, граждане которого могут посетить без визы 195 стран. На втором месте Япония с 193 доступными направлениями, а третье место разделили Финляндия, Франция, Германия, Италия, Южная Корея и Испания — граждане могут поехать без визы в 192 страны.

Объединенные Арабские Эмираты резко поднялись на 32 позиции с 2015 года. КНР также улучшил свои показатели, поднявшись с 94-го места в 2015 году до 60-го в этом.

В самом конце списка (106-е место) находится Афганистан. Граждане этой страны могут без визы посетить лишь 26 стран, что стало на два направления меньше, чем годом ранее. Сирия заняла предпоследнее 105-е место с доступом в 27 стран, а Ирак занял 104 строчку и его граждане могут свободно поехать в 31 страну.

Ранее Россия заняла шестое место по среднему уровню IQ.

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