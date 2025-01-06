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Россия заняла шестое место по среднему уровню IQ в мировом рейтинге

International IQ Org: РФ занимает шестое место в мире по среднему уровню IQ
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Международный реестр IQ (International IQ Organization) опубликовал свежую статистику среднего интеллектуального рейтинга среди стран. На первом месте оказался Китай, вторую и третью позицию заняли Иран и Южная Корея, а шестую — Россия.

Рейтинг составили по результатам тестирования почти 1,4 миллиона человек из разных уголков мира (127 стран). Все участники выполнили одинаковые задания для оценки интеллектуальных способностей.

На первой позиции оказалась Китайская Народная Республика со средним показателем IQ 107,43. Второе место занял Иран с баллом 106,63. На третьей строчке разместилась Южная Корея. Коэффициент интеллекта местных жителей составил 106,57. Четвертое и пятое места заняли Япония (106,54 балла) и Сингапур (105,25 балла). Среднемировой показатель IQ в 2024 году зафиксирован на уровне 100.

У россиян средний коэффициент интеллекта оказался равен 103,31. Такой результат можно назвать заметным улучшением по сравнению с 2023 годом, когда средний IQ жителей РФ составлял 100,64 балла.

Эксперты, проводившие исследование, отметили, что уровень  интеллекта  в различных странах может зависеть от нескольких факторов, среди которых: распространенность инфекционных заболеваний, которые могут негативно сказываться на когнитивном развитии, качество питания детей (дети с хорошими пищевыми привычками имеют более высокий IQ), частота интеллектуальной деятельности (регулярная игра в шахматы может повысить IQ у детей).

Также отмечается, что двуязычные дети получают более высокие результаты на тестах интеллекта по сравнению с теми, кто говорит только на одном языке. Кроме того, ученые подчеркнули, что IQ на 50–80% определяется генетикой.

Ранее была подсчитана скорость человеческой мысли.

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