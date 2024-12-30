Крупнейший в мире эксперимент по счастью охватит более 30 тысяч людей

Психологи разработали план крупнейшего в мире эксперимента по счастью, чтобы раз и навсегда выяснить, что на самом деле дает людям эмоциональный подъем, насколько эффективны различные стратегии и одинаковы ли они для разных культур. Об этом пишет The Guardian.

Наука о счастье породила сотни тысяч исследований, обзоров, книг, но что именно действительно поднимает настроение, в какой степени и кому это приносит наибольшую пользу, до сих пор не выяснено окончательно, заявил редактор журнала Science Ян Сэмпл.

«Наша цель — сделать это самым масштабным, самым всеобъемлющим и самым разнообразным экспериментом по счастью из когда-либо проводившихся», — добавила профессор Элизабет Данн, психолог из Университета Британской Колумбии в Ванкувере.

За последние полгода более 1000 ученых из более чем 70 стран представили предложения по проекту. В декабре экспертная группа сократила их до семи категорий практик, каждая из которых включала три или четыре различных подхода, которые будут протестированы в Глобальном мегаисследовании счастья.

Планируется набрать по меньшей мере 30 тысяч человек по всему миру для испытания. Добровольцы будут случайным образом назначены для выполнения практики из списка или распределены в контрольную группу для сравнения. Каждая практика рассчитана на длительность не более 25 минут и не требует специального оборудования.

Это могут быть физические упражнения, включая йогу, высокоинтенсивные интервальные тренировки или тренировки с собственным весом тела. Другая категория практик — социальное взаимодействие, когда люди будут звонить любимым людям, заставлять себя вести себя более экстравертно или общаться с искусственным интеллектом.

«Все практики можно осуществлять дома, людям не нужно, чтобы кто-то за ними присматривал или помогал им», — уточнила доктор Барнабас Саси, бихевиорист и главный исследователь проекта в Университете Этвеша Лоранда в Будапеште.

Цель проекта — устранить ложные выводы прошлых исследований. Одна из проблем таких научных работ заключается в том, что в них участвовали схожие группы людей — западные, с высшим образованием из индустриально развитых, богатых и демократических стран. Но то, что делает человека в Чикаго счастливым, может не сработать в Чунцине, Нагое или Момбасе, указали ученые. Они также назвали ряд других недостатков старых работ.

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