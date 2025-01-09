Школьница не выжила после прогулки на угнанном у родителей мотобуксировщике

SHOT: в Архангельской области девочка угнала мотобуксировщик и попала в аварию

В Архангельской области 13-летняя школьница получила серьезные травмы во время прогулки, ее не спасли. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в деревне Кушкушара в Рождество. Шестиклассница без ведома родителей взяла у них мотобуксировщик и отправилась кататься вместе с младшей сестрой и подругой, однако в какой-то момент они съехали в кювет.

Девочки пытались самостоятельно вытащить транспортное средство, в результате оно наехало на 13-летнюю девочку-водителя. Она получила серьезные травмы, ее не спасли.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Известно, что школьница росла в благополучной семье, родители к уголовной ответственности не привлекались.

До этого в Подмосковье 14-летний подросток похитил из дома три миллиона рублей, сел за руль машины отца и сбежал из дома. В результате его вместе с приятелем задержали в Домодедово.

Ранее московский школьник прокатил друзей на машине родителей и попал в ДТП.