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Школьник из Подмосковья похитил у отца 3 млн рублей и угнал машину отца

В Подмосковье подростка задержали за угон машины отца и похищение 3 млн рублей

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Shutterstock

Житель Подмосковья обвинил 14-летнего сына в угоне машины. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа».

Инцидент произошел в городе Лосино-Петровский. По словам родителя, подросток сел за руль автомобиля отца марки Volkswagen, взял с собой приятеля и сбежал из дома. Помимо этого, школьник взял с собой три миллиона рублей из сейфа.

Полицейские оперативно задержали подростков в Домодедово. Мужчина написал заявление в МВД на собственного сына и его 16-летнего друга.

Известно, что 14-летний подросток часто сбегал из дома. Помимо этого, школьник состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних. С отцом у молодого человека были «сложные» отношения.

До этого в США восьмилетняя девочка села за руль автомобиля родителей и уехала в неизвестном направлении. В результате ее нашли в 17 километрах от дома. Выяснилось, что несовершеннолетняя хотела съездить за кофе, ее нашли в супермаркете, когда она пила фраппучино.

Ранее пьяный россиянин угнал у работодателя машину и пытался скрыться от ГИБДД в лесу.

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