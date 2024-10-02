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Московский школьник прокатил друзей на машине родителей и попал в ДТП

Baza: в Москве перевернулся автомобиль с девятью детьми и 14-летним водителем

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Телеграм-канал «Mash»

В Москве произошло ДТП с участием автомобиля с детьми. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в районе Сиреневого бульвара. В машине находились десять школьников, четверо из них находились в багажнике. За рулем, по данным источника, находился 14-летний молодой человек.

«Когда автомобиль перевернулся, часть подростков разбежалась. Некоторым из школьников потребовалась медицинская помощь», – сообщается в публикации.

Как сообщает Telegram-канал Mash, во время движения одну из девочек в салоне выбросило на проезжую часть, пострадавшую госпитализировали.

Причиной произошедшего стало, по данным источника, желание подростка-водителя впечатлить девушку. Он без разрешения взял у отца ключи от машины и отправился на прогулку с друзьями. Во время движения, он «вилял» по дороге, но не справился с управлением.

На данный момент в ситуации разбираются правоохранители. Ситуация на контроле у прокуратуры.

Ранее школьник из Подмосковья похитил у отца 3 млн рублей и угнал машину отца.

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