Якутский ночной клуб оштрафовали после выступления гостей из Таиланда

В Якутске суд вынес приговор по разбирательству о ночном клубе, в котором 2 января текущего года провели вечеринку, пропагандирующую нетрадиционные отношения. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Якутии.

Представителей организации обвинили в нахождении граждан в виде, оскорбляющем человеческое достоинство и пропаганде. Сами сотрудники частично признали вину по первому обвинению, со вторым они не согласились. Тем не менее, в суде были представлены доказательства, среди которых – рапорт полицейских, фото, объяснения гостей и другие материалы.

Суд обязал организаторов выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей.

О нарушениях в клубе стало известно после обращения городских властей в прокуратуру и полицию. Во время вечеринки, посвященной Новому году, на сцене китайского клуба выступали трансгендеры из Таиланда.

После визита полиции в отношении владельцев составили протокол об административном правонарушении.

Ранее писательница Джоан Роулинг написала, что транс-детей нет, и попала в скандал.