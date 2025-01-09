Таиланд отказался от пластикового мусора

В Таиланде приняли закон о запрете импорта пластиковых отходов в страну

Таиланд после многолетней кампании активистов запретил импортировать пластиковые отходы, пишет The Guardian.

Как отмечает газета, страна исторически была одним из государств Юго-Восточной Азии, которая зарабатывала на приеме пластика из развитых стран. С 2018 года такие отходы в Таиланд поставляли США, Британия, члены ЕС и Япония. Последняя является одним из крупнейших экспортеров пластика в страну: в 2023 году оттуда поступило примерно 50 млн кг отходов. Кроме того, импорт в королевство часто контролировался неэффективно: многие фабрики сжигали мусор вместо того, чтобы перерабатывать, что вредило окружающей среде и людям.

По мнению экологов, Таиланд сделал «большой шаг вперед», но после вступления в силу закона о запрете импорта пластиковых отходов власти должны будут обеспечить его исполнение и не допустить незаконного ввоза такого мусора.

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