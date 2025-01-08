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Стало известно, какие дары моря сильнее всего загрязнены микропластиком

FIT: 180 из 182 образцов морепродуктов оказались насыщены частицами пластика
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Depositphotos

Американские ученые из Портлендского университета и Университета штата Орегон обнаружили, что подавляющее большинство морепродуктов содержит частицы микропластика. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Toxicology (FIT).

Команда провела количественную оценку антропогенных частиц (материалов, произведенных или измененных человеком), найденных в съедобных тканях шести видов, имеющих экономическое или культурное значение в Орегоне: черного морского окуня, зубатого терпуга, чавычи, тихоокеанской сельди, тихоокеанской миноги и розовой креветки.

Специалисты сравнили концентрации микропластика на разных трофических уровнях (общих положениях в пищевой цепочке) чтобы выяснить, влияет ли позиция в пищевой цепи на уровень загрязнения.

Исследование выявило 1806 предполагаемых частиц в 180 из 182 отдельных образцов. Наиболее распространенными были полимерные волокна, за которыми следовали фрагменты и пленки.

Среди отобранных видов розовые креветки, которые фильтруют воду прямо под поверхностью воды, имели самую высокую концентрацию частиц в своих съедобных тканях.

У чавычи оказалась самая низкая концентрация, за ней следовали черный морской окунь и терпуг.

Ученые отметили, что более мелкие организмы в целом накапливают больше микропластика по сравнению с крупными животными.

Исследователи добавили, что полученные результаты свидетельствуют о необходимости как дальнейших исследований для понимания механизмов, посредством которых частицы перемещаются в съедобную мышечную ткань.

По словам авторов доклада, их выводы — не повод отказываться от морепродуктов. Сегодня микропластик можно найти везде, включая бутилированную воду, мед, пиво, говядина, тофу и другие растительные продукты.

Ранее ученые нашли связь между микропластиком, раком и поражением внутренних органов.

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