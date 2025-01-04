В Петербурге пенсионер продал квартиру и отдал мошенникам 13,3 млн рублей

Мошенники три месяца общались с пенсионером из Петербурга и оставили его без квартиры, мужчина передал курьеру более 13 млн рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».

С заявлением в правоохранительные органы обратился пожилой мужчина, проживающий в Приморском районе Петербурга. Пенсионер сообщил, что с середины сентября по 28 декабря 2024 года общался по телефону с неизвестными.

Под видом сотрудников Пенсионного фонда мошенники уговорили петербуржца продать квартиру и передать наличные курьеру. Общий ущерб составил 13,3 млн рублей. Примет курьера пострадавший не запомнил.

До этого сообщалось, что в Твери пенсионерка пять дней общалась с мошенниками и лишилась квартиры. Аферисты связались с пенсионеркой под предлогом продления полиса ОМС и убедили сообщить код из СМС. За пять дней мошенники убедили женщину продать квартиру, а вырученные средства также перевести по указанным ими реквизитам. В общей сложности пенсионерка лишилась 4,5 млн рублей.

Ранее студентка из Москвы слетала в Нижневартовск, чтобы отдать мошенникам почти миллион рублей.