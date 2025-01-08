Пожилая россиянка зарегистрировала у себя дома 18 мигрантов и попалась полиции

В Челябинске пожилая женщина зарегистрировала у себя дома 18 мигрантов и попалась полиции. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, сотрудники правоохранительных органов установили, что жительница Тракторозаводского района 1953 года рождения в течение 2024 года совершила четыре факта фиктивной регистрации иностранцев в своей квартире, расположенной на улице Комарова. Пенсионерка прописала в жилище 18 мигрантов, которые фактически там не проживали.

В отношении россиянки возбудили уголовное дело, а всех зарегистрированных ею иностранцев сняли с миграционного учета. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

До этого житель Калуги стал фигурантом уголовного дела за постановку 68 иностранцев на миграционный учет. 40-летний мужчина регистрировал их всех у себя в квартире.

Ранее стало известно, что иностранцам из реестра контролируемых лиц с 5 февраля запретят браки в РФ.