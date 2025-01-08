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Россиянин попытался продать прицеп в интернете и стал жертвой мошенников

В Калуге мужчина попытался продать прицеп в интернете и стал жертвой мошенников
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Ilya Naymushin/Reuters

В Калуге местный житель стал жертвой мошенников, продавая прицеп через объявление в интернете. Об этом сообщает УМВД России по региону.

По информации ведомства, мужчина разместил объявление о продаже прицепа на специализированном сайте. После этого с ним связался «покупатель», который выразил желание приобрести товар, оплатив его сразу же.

Однако в ходе общения «покупатель» сообщил о якобы возникшей ошибке и попросил продавца прицепа назвать код из СМС, который, по заверению злоумышленника, был необходим для зачисления средств. Россиянин поверил преступнику и последовал его инструкциям, однако через некоторое время ему позвонили из банка и сообщили, что на него оформлены кредиты. Ущерб составил более 100 тысяч рублей.

После этого мужчина понял, что его обманули. Калужанин обратился за помощью в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее мошенники попросили москвичку назвать кодовое слово «лопух» и забрали у нее все украшения.

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