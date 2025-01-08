В Казахстане четырехлетний мальчик проглотил 39 магнитных шариков

В Акмолинской области Казахстана хирурги спасли ребенка, который наглотался магнитных шариков от детской игрушки. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».

Четырехлетнего мальчика доставили в медицинское учреждение с жалобами на боли в области живота и рвоту. В ходе обследования медики обнаружили в кишечнике ребенка скопление инородных тел.

Хирурги извлекли из кишечника мальчика 39 магнитных шариков, которые повредили внутренние органы и вызвали перитонит. Операция по спасению ребенка длилась пять часов.

До этого сообщалось, что в Петербурге хирурги удалили куриный хрящ из горла 11-летней девочки. Ее экстренно госпитализировали из Псковской области, при поступлении в клинику Педиатрического университета она уже не могла самостоятельно дышать. При осмотре выяснилось, что у школьницы в горле застрял инородный предмет и появились уплотнения — гортань воспалилась.

Ранее в Сургуте трехлетний ребенок получил ожог пищевода, проглотив батарейку.