В Саратовской области пьяные водители напали на полицейских

В Саратовской области мужчин задержали за нападение на полицейских. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Саратова и Области».

Инцидент произошел в Калининске. На кадрах с места инцидента, опубликованных в Telegram-канале »Саратов. Жесть», заметно, как один из сотрудников ДПС в своей машине удерживает мужчину и якобы бьет его. Как рассказал очевидец, такое задержание происходило без медицинского освидетельствования и других необходимых процедур.

В МВД прокомментировали ситуацию. По версии правоохранителей, на месте пьяных водителей было несколько. Они накинулись на сотрудников ДПС и нанесли им телесные повреждения, характер которых не уточняется.

В отношении мужчин составили административный протокол.

До этого в Мордовии мужчину задержали после избиения полицейских. Местный житель сам позвонил в МВД, но, когда сотрудники приехали, объяснить причину вызова не смог. Когда мужчину сажали в служебную машину, он несколько раз ударил полицейского.

Ранее в Тульской области мужчина искусал полицейского.