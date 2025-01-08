Мужчина избил пассажира московского метро молотком

В Москве двое пассажиров метро подрались на эскалаторе. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По информации ведомства, инцидент произошел на станции метро «Тверская». Между двумя пассажирами произошел конфликт, и они начали драться на эскалаторе. Потасовка продолжилась на платформе, где один из участников нанес своему оппоненту удары молотком в область головы и запястья. Отмечается, что мужчине была причинена физическая боль и легкий вред здоровью.

Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего. Привлечение мужчины к уголовной ответственности находится на контроле в прокуратуре столичного метрополитена.

До этого вооруженный ножом мужчина отправил пассажира московского метро в реанимацию. На кадрах с камеры видно, как между двумя мужчинами начинается перебранка, которая перерастает в драку.

Ранее пассажирка избила супружескую пару в петербургском метро.