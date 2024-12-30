Пассажирка избила супружескую пару в петербургском метро

В метро Петербурга агрессивная пассажирка избила супругов, женщина набросилась на пару с кулаками, пострадавшие обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на платформе станции метро «Спасская», между семейной парой и одной из пассажирок произошел конфликт, быстро переросший в потасовку. Агрессивная петербурженка набросилась на мужа и жену, им потребовалась медицинская помощь.

34-летний мужчина отделался ушибом скулы и ссадиной на кисти, его 32-летней супруге повезло меньше — неизвестная оставила ей ссадины на подбородке и вырвала клок волос. Обстоятельства драки устанавливают правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что в московском метро мужчина сделал незнакомцу замечание и получил ножевое ранение. Пассажир вытащил из сумки нож и попытался перерезать им горло соседу по вагону. Однако стоявший рядом мужчина вовремя отстранил руку вооруженного пассажира, после чего хулиган убрал нож и покинул место происшествия. Спустя несколько часов нападавшего задержали по месту жительства, возбуждено уголовное дело.

Ранее гостья столицы избила в метро москвичку, которая попросила освободить проход.