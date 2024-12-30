Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пассажирка избила супружескую пару в петербургском метро

«Фонтанка»: в метро Петербурга пассажирка напала на супружескую пару
close
Global Look Press

В метро Петербурга агрессивная пассажирка избила супругов, женщина набросилась на пару с кулаками, пострадавшие обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на платформе станции метро «Спасская», между семейной парой и одной из пассажирок произошел конфликт, быстро переросший в потасовку. Агрессивная петербурженка набросилась на мужа и жену, им потребовалась медицинская помощь.

34-летний мужчина отделался ушибом скулы и ссадиной на кисти, его 32-летней супруге повезло меньше — неизвестная оставила ей ссадины на подбородке и вырвала клок волос. Обстоятельства драки устанавливают правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что в московском метро мужчина сделал незнакомцу замечание и получил ножевое ранение. Пассажир вытащил из сумки нож и попытался перерезать им горло соседу по вагону. Однако стоявший рядом мужчина вовремя отстранил руку вооруженного пассажира, после чего хулиган убрал нож и покинул место происшествия. Спустя несколько часов нападавшего задержали по месту жительства, возбуждено уголовное дело.

Ранее гостья столицы избила в метро москвичку, которая попросила освободить проход.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами