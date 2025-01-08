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В ЕК оценили возможность новой пандемии в Европе из-за метапневмовируса

ЕК: в Европе не считают возможной новую пандемию в связи с метапневмовирусом
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Anton Vaganov/Reuters

В настоящее время в Европе нет необходимости в подготовке к новой пандемии, которая может случиться из-за вспышки метапневмовируса. Об этом заявила представитель Еврокомиссии (ЕК) Ева Грнцирова, передает РИА Новости.

«Мы осведомлены о ситуации в Китае, наше медицинское агентство следит за ситуацией, она также будет обсуждаться на комитете по здравоохранению в ближайшие недели», — сказала представитель ЕК.

Грнцирова добавила, что не может сейчас озвучить данные о выявленных случаях заболевания метапневмовирусом в странах Евросоюза.

Спустя пять лет после пандемии COVID-19 в Китае произошла новая вспышка заболеваемости — на этот раз метапневмовирусом человека, HMPV. Обычно болезнь протекает легко, но у ослабленных пациентов может перерасти в пневмонию и привести к летальному исходу. В Пекине уверяют, что ничего страшного не происходит, однако в соцсетях распространяются видео и фото переполненных больниц. Кроме КНР о случаях заражения уже сообщил Казахстан — там выявили 30 заболевших. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как распознается метапневмовирус.

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