Во Владикавказе школьник выжил после падения с пятого этажа

Во Владикавказе устанавливаются обстоятельства травмирования школьника, мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Северная Осетия-Алания.

12-летний школьник играл с сестрой в комнате и выбрался на подоконник, не удержавшись, мальчик упал с высоты пятого этажа. Пострадавший выжил, с многочисленными травмами его госпитализировали.

Подробности о его состоянии неизвестны. По факту произошедшего доследственную проверку проводит республиканский СК.

До этого сообщалось, что четырехлетняя девочка впала в кому после падения из окна четвертого этажа в Липецке. По словам матери пострадавшей, она зашла в спальню к дочери ночью, увидела, что окно в комнате девочки открыто, а у подоконника стоит стул. Выглянув на улицу, женщина обнаружила четырехлетнюю дочь, лежавшую на земле. Пострадавшая выжила, с многочисленными травмами ее госпитализировали в областную больницу. Состояние девочки врачи оценивают как тяжелое.

Ранее пятимесячная девочка проломила голову, выпав из люльки в Орске.