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Самолет, вылетевший из Южно-Сахалинска на Курилы, вернулся в аэропорт

Рейс с Сахалина на Курилы вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам
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Heliopixel/Shutterstock/FOTODOM

Самолет, летевший из Южно-Сахалинска на Курилы, по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщили в Telegram-канале восточного межрегионального следственного управления на транспорте.

«В международном аэропорту Южно-Сахалинск имени А.П. Чехова пассажирский самолет DHC-8, выполнявший рейс Южно-Сахалинск — Южно-Курильск, по техническим причинам осуществил возврат в аэропорт вылета», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, посадка воздушного судна прошла успешно, пострадавших нет. Следователи начали проверку по признакам преступления, предусмотренных статьей о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.

До этого прокуратура начала проверку после экстренного приземления пассажирского самолета Boeing 737, следовавшего из Санкт-Петербурга в Самарканд, в московском аэропорту Внуково. По данным ведомства, причиной аварийной посадки лайнера стала техническая неисправность стабилизатора правого двигателя. При этом члены экипажа смогли благополучно посадить воздушное судно.

Ранее в Братске вынужденно сел самолет из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

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