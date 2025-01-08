В Петербурге мальчик избил брата и напал на пьяную мать

РЕН ТВ: в Петербурге 13-летний мальчик избил брата и мать

В Петербурге семейный скандал закончился нападением на сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

В день инцидента мать вместе с двумя сыновьями отмечала 48-летие в доме на Камской улице. Спустя некоторое время после застолья в полицию позвонил старший и заявил, что его избил 13-летний младший брат. Выяснилось, что младший ребенок сначала разбил брату лицо, затем нанес несколько ударов женщине.

После прибытия правоохранителей пьяная мать стала оскорблять полицейских, которые хотели забрать ее в участок. В результате родительницу задержали.

«Полицейские вывели из квартиры женщину – она была очень пьяная на вид, пыталась сопротивляться, оскорбляла сотрудников», – поделился собеседник.

Также сообщается, что 13-летний мальчик напал на полицейских с ножом, однако в полиции Петербурга эту информацию опровергли.

На данный момент мать находится в полиции. Ее сыновей поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

Ранее в Свердловской области мужчину жестоко избили и ранили ножом в кафе.