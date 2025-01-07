В Свердловской области мужчину жестоко избили и ранили ножом в кафе

В Свердловской области мужчину избили и ранили ножом из-за потерянной бирки в гардеробе кафе. Делом заинтересовался председатель СК Александр Бастрыкин, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в ночь на 4 января в Сухом Логу. По данным Ura.ru, местный житель проводил время с женой в кафе «555», но когда пара собралась уходить, сотрудники заведения отказались выдать ему куртку и набросились с кулаками. По словам супруги Сергея, конфликт возник из-за утерянной бирки.

«Все произошло из-за бирки. Сергею ее не дали и попросили за куртку 200 рублей. Он сказал об этом владельцу заведения, все было нормально. Потом я отдала 250 рублей за бирку. Но уже на улице на Сергея напали и повалили с ног. Когда он попытался убежать, то его догнали и избили. Нас тоже держали, не давали помочь», — написала женщина в соцсетях.

В итоге владелец кафе и его подчиненные ранили посетителя ножом, пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Сообщается, что от рук бизнесмена пострадали уже несколько человек. Жена избитого свердловчанина уже написала заявление в СУ СКР по Свердловской области, ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

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