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В Петербурге сократилось число продуктовых магазинов

В Петербурге количество розничных продуктовых магазинов снизилось на 10%
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Synthetic Messiah/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт Петербурге за 2024 год сократилось количество продуктовых магазинов на 10%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса «Яндекс Карты».

Согласно аналитике, за прошедший год в городе выросло количество алкомаркетов на 13%. В декабре число точек, подходящих под категории «магазин продуктов», «супермаркет» и «гипермаркет» составило порядка 7,5 тыс., в то время как в 2023 году их число превышало 8,4 тыс. компаний.

По словам руководителя направления «Ретейл» агентства M.A.Research Анны Синявской, резкое сокращение могло произойти по нескольким причинам, среди которых нерентабельность, сокращение числа локальных производителей, высокая конкуренция с сервисами доставки, а также изменения со стороны владельцев помещений.

При этом в городе увеличилось количество точек крупных сетей. К концу 2024 года число точек сети «Пятерочка» увеличилось на 36, а «Перекресток» расширил сеть на 10 магазинов.

До этого главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табаха заявил, что классическая стагфляция в России в настоящее время невозможна из-за низких показателей безработицы в стране. По его словам, в России сейчас наблюдается «кадровый голод» — безработица находится на исторических минимумах.

Ранее предновогодние продажи майонеза на Wildberries выросли в 2,3 раза.

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