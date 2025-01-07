В Сургуте трехлетний ребенок получил ожог пищевода, проглотив батарейку

В Сургуте прооперировали трехлетнего ребенка с ожогом пищевода из-за проглоченной батарейки. Об этом в Telegram-канале сообщила президент Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.

Трехлетнего мальчика доставили в медицинское учреждение с жалобами на приступы рвоты и боль в области живота. В ходе обследования медики обнаружили в пищеводе маленького пациента инородное тело.

Выяснилось, что мальчик проглотил круглую батарейку, которая застряла в пищеводе и окислилась. Было принято решение о проведении хирургического вмешательства. Инородное тело удалили врачи-эндоскописты, у пострадавшего диагностирован химический ожог пищевода третьей степени. Мальчик продолжает лечение, его жизни ничто не угрожает.

До этого сообщалось, что в Петербурге хирурги удалили куриный хрящ из горла 11-летней девочки. Ее экстренно госпитализировали из Псковской области, при поступлении в клинику Педиатрического университета она уже не могла самостоятельно дышать. При осмотре выяснилось, что у школьницы в горле застрял инородный предмет и появились уплотнения — гортань воспалилась.

Ранее ребенок слизнул со щеки каплю лекарства для глаз и попал в реанимацию.