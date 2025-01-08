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Рязань снова стала Новогодней столицей России

Киров передал Рязани символ проекта «Новогодняя столица России»
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StanislavSukhin/Shutterstock/FOTODOM

Киров передал Рязани снежинку из кукарского кружева, являющуюся символом проекта «Новогодняя столица России». Об этом сообщает ТАСС.

Церемония передачи символа прошла 7 января на Театральной площади Кирова. В ходе мероприятия губернатор Кировской области Александр Соколов отметил, что снежинка станет «добрым знаком к большим переменам на благо людей».

«Мы в Кирове точно в этом убедились. Со старта праздничного марафона в декабре тысячи гостей увидели Киров во всей красе. Вятская ярмарка, ледовое шоу, череда праздничных мероприятий. Архитектурная подсветка 120 зданий останется в Кирове на долгие годы», — сказал Соколов.

Проект «Новогодняя столица России» проходит с 2012 года под руководством министерства культуры России. В рамках инициативы в городах проходят множество мероприятий, отражающих культурное наследие, историю и быт региона. Рязань уже получала статус Новогодней столицы России в 2019–2020 годах.

Этой зимой Москва пестрит не только красивыми украшениями, но еще и яркими событиями проекта «Зима в Москве». Например, горожан и туристов приглашают научиться кататься на коньках и лыжах, поймать мультяшку и получить городские баллы, попробовать особый новогодний купаж чая и московскую плюшку, а также исполнить мечты тех, кто особенно нуждается в поддержке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МВД рассказали, как прошло празднование Нового года в России.

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