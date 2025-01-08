Рязань снова стала Новогодней столицей России

Киров передал Рязани снежинку из кукарского кружева, являющуюся символом проекта «Новогодняя столица России». Об этом сообщает ТАСС.

Церемония передачи символа прошла 7 января на Театральной площади Кирова. В ходе мероприятия губернатор Кировской области Александр Соколов отметил, что снежинка станет «добрым знаком к большим переменам на благо людей».

«Мы в Кирове точно в этом убедились. Со старта праздничного марафона в декабре тысячи гостей увидели Киров во всей красе. Вятская ярмарка, ледовое шоу, череда праздничных мероприятий. Архитектурная подсветка 120 зданий останется в Кирове на долгие годы», — сказал Соколов.

Проект «Новогодняя столица России» проходит с 2012 года под руководством министерства культуры России. В рамках инициативы в городах проходят множество мероприятий, отражающих культурное наследие, историю и быт региона. Рязань уже получала статус Новогодней столицы России в 2019–2020 годах.

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