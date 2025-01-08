В Госдуме поддержали решение Минобрнауки об отказе от бакалавриата

Депутат Госдумы Лантратова поддержала решение об отказе от бакалавриата в России

Переход вузов России на обновленную систему высшего образования с 1 сентября 2026 года является шагом к созданию отечественного уникального формата качественного высшего образования. Такое мнение в интервью RT высказала депутат Государственной думы Яна Лантратова.

Парламентарий отметила, что четырехлетнего обучения в вузах недостаточно для подготовки настоящих специалистов. По этому вопросу в Госдуме проходили большие слушания, тему обсуждали родители и педагоги, последние выступали против Болонской системы.

Лантратова считает, что в результате отказа от Болонской системы не возникнет проблем и с признанием российского образования за рубежом, если студенты пожелают продолжить учебу там. При этом депутат обратила внимание, что признание отечественных дипломов никогда не происходило автоматически, всегда требовалось подтверждение.

Парламентарий подчеркнула, что реформа в первую очередь нацелена на то, чтобы вырастить специалистов, которые будут жить и работать в России.

С 1 сентября 2026 года Россия откажется от принятой в Европе Болонской системы образования и перейдет к своей собственной. Теперь в стране будет три уровня высшего образования: «базовое высшее» вместо бакалавриата и специалитета, «специализированное высшее» для программ магистратуры и «профессиональное» — аспирантура. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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