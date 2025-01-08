Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме поддержали решение Минобрнауки об отказе от бакалавриата

Депутат Госдумы Лантратова поддержала решение об отказе от бакалавриата в России
close
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Переход вузов России на обновленную систему высшего образования с 1 сентября 2026 года является шагом к созданию отечественного уникального формата качественного высшего образования. Такое мнение в интервью RT высказала депутат Государственной думы Яна Лантратова.

Парламентарий отметила, что четырехлетнего обучения в вузах недостаточно для подготовки настоящих специалистов. По этому вопросу в Госдуме проходили большие слушания, тему обсуждали родители и педагоги, последние выступали против Болонской системы.

Лантратова считает, что в результате отказа от Болонской системы не возникнет проблем и с признанием российского образования за рубежом, если студенты пожелают продолжить учебу там. При этом депутат обратила внимание, что признание отечественных дипломов никогда не происходило автоматически, всегда требовалось подтверждение.

Парламентарий подчеркнула, что реформа в первую очередь нацелена на то, чтобы вырастить специалистов, которые будут жить и работать в России.

С 1 сентября 2026 года Россия откажется от принятой в Европе Болонской системы образования и перейдет к своей собственной. Теперь в стране будет три уровня высшего образования: «базовое высшее» вместо бакалавриата и специалитета, «специализированное высшее» для программ магистратуры и «профессиональное» — аспирантура. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о контузии и травме, которые нанес России ЕГЭ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами