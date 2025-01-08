В Японии спрогнозировали сокращение числа детей до одного в течение 695 лет

Japan Times: к 2720 году число детей младше 14 лет в Японии уменьшится до одного

Число детей младше 14 лет в Японии может сократиться до одного к 2720 году. Об этом пишет газета The Japan Times со ссылкой на прогноз профессора экономики из Университета Тохоку Хироси Ёсиды.

Специалист проанализировал статистические данные о ежегодном уменьшении количества несовершеннолетних в стране. По информации журналистов, в 2023 году коэффициент рождаемости достиг рекордно низкого значения — 1,30.

Из материала следует, что одна из причин сокращения числа детей в Японии заключается в уменьшении количества браков. На этом фоне граждане начали рассматривать мобильные приложения для знакомств как инструмент, который может помочь им найти спутника или спутницу жизни.

В статье приводятся результаты социологического опроса, проведенного среди мужчин и женщин, заключивших брак в 2024 году. Аналитики выяснили, что каждая четвертая пара в возрасте до 40 лет познакомилась благодаря таким мобильным приложениям.

Как отметили авторы публикации, даже муниципалитет Токио запустил собственное мобильное приложение для знакомств. Таким образом власти рассчитывают помочь жителям найти свою вторую половинку.

Но, несмотря на это, пока Ёсида пришел к выводу, что в течение следующих 695 лет число детей младше 14 лет в Японии сократится до одного. Это может произойти уже 5 января 2720 года, уточнил профессор.

Ранее японский политик предложил ограничить женщинам доступ к университетскому образованию ради повышения рождаемости.