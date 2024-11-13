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В Японии предложили повышать рождаемость, удаляя 30-летним женщинам матки

Японский политик Хякута предложил удалять матки ради повышения рождаемости

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Reuters

Лидер ультраправой Консервативной партии Японии Наоки Хякута извинился за предложение удалять женщинам матки. Об этом пишет NDTV.

В ноябре Хякута в ролике на YouTube предложил запретить женщинам выходить замуж после 25 лет, ограничить девушкам доступ к университетскому образованию с 18 лет и отправлять всех 30-летних на принудительную гистерэктомию. Это, по мнению политика, подтолкнет женщин к рождению детей и обратит вспять тенденцию к снижению рождаемости.

Предложение мужчины вызвало бурную ответную реакцию, его самого назвали женоненавистником и радикалом, а его идею — антиутопической. Многие осудили политика за регрессивные и дискриминационные комментарии, направленные против репродуктивной свободы. Вскоре Хякута извинился за свои слова, объяснив, что лишь надеялся таким образом вызвать дискуссию и привлечь большее внимание к проблеме.

Ранее в Италии призвали к «шоковой терапии» для повышения уровня рождаемости.

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